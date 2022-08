Auch Beyoncés neuer Song «Energy» wird nachträglich geändert

Schon die zweite Änderung

Es ist bereits die zweite nachträgliche Änderung an Beyoncés lang erwarteten neuem Album. Im Song «Heated» hatte die Sängerin ein Wort verwendet, das Menschen mit Behinderung beleidigen könnte. Via Social Media entschuldigte sie sich in einem Statement dafür und entfernte die Textzeile in der neuesten Version.