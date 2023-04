Auch Cameron Diaz vor Ort: Stargespickte Hochzeit von Sofia Richie

In einer ebenso feierlichen wie stargespickten Trauung in Frankreich haben sich Model Sofia Richie (24) und der Musikproduzent Elliot Grainge (30) das Jawort gegeben. Bilder von der Zeremonie, die unter anderem der US-Seite «Page Six» vorliegen, zeigen die namhaften Gäste und vor allem die strahlende Braut in ihrem massgeschneiderten Hochzeitskleid von Chanel. Auch ein besonderer Moment am vergangenen Samstag wurde eingefangen: Die Braut, die von ihrem Vater Lionel Richie (73) eine Treppe hinab und vor den Traualtar geführt wird.