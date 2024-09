Auch Chester Benningtons Mutter kritisiert das Linkin-Park-Comeback

Das sagt Mike Shinoda zu den Vorwürfen

Der Sohn des verstorbenen Linkin–Park–Sängers hatte am 9. September auf Instagram harsche Worte an dessen Bandkollegen Mike Shinoda (47) gerichtet. «Du hast das Leben und das Vermächtnis meines Vaters in Echtzeit ausradiert – und das während des internationalen Monats der Selbstmordprävention», schrieb er in einer Reihe von Instagram–Storys.