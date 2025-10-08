Auch die neue «Monster»-Staffel erobert die Netflix-Charts

Nur «Wayward» mit Toni Collette schneidet besser ab

Damit liegt das Programm ganz knapp hinter der vor rund einem Jahr gestarteten zweiten Staffel «Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez». Die Geschichte des von Cooper Koch (29) und Nicholas Alexander Chavez (26) gespielten, mordenden Bruderpaares Erik und Lyle kam in der ersten Woche nach Erscheinen auf 12,3 Millionen Views, hatte allerdings auch vier statt wie bei «Die Geschichte von Ed Gein» drei Tage Zeit, diese Views zu sammeln.