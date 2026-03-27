Auch durch Abnehmspritze: Ottfried Fischer hat 80 Kilo verloren

Laut dem Bericht nahm Fischer in den vergangenen Jahren zunächst 50 Kilo ab, im vergangenen Frühjahr griff er nach ärztlicher Beratung dann zu dem Medikament, um es sich auf seine «alten Tage ein bisserl leichter» zu machen, erklärte der Schauspieler, der in der Vergangenheit mit dem Jojo–Effekt zu kämpfen hatte. Zunächst verabreichte er sich die Spritze wöchentlich, mittlerweile nur noch alle paar Wochen.