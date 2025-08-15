Auch ein Entführer schockte sie nicht: Prinzessin Anne wird 75

Blutiger Entführungsversuch

Die Liebe zu Pferden und zum Reitsport teilte die Prinzessin auch mit ihrem ersten Ehemann Mark Phillips (76), den sie 1973 heiratete. Ein Jahr später wurde das prominente Paar Opfer eines schweren Verbrechens. Ein Mann versuchte, die Tochter der Queen zu entführen, als sie und ihr Mann auf der Londoner Prachtstrasse «The Mall» zum Buckingham–Palast gefahren wurden. Der Täter stoppte ihren Wagen mit seinem Auto und eröffnete das Feuer auf Annes Chauffeur und Bodyguard.