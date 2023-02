Auch Eltern der verstorbenen Halyna Hutchins verklagen Alec Baldwin

Demnach werden unter anderem Baldwin und die Waffenmeisterin des Films, Hannah Gutierrez-Reed, als Angeklagte in den Dokumenten angeführt. Der Vorwurf lautet, dass sowohl Baldwin als auch diverse andere Mitarbeiter am Film hochgradig fahrlässig gehandelt haben und Sicherheitsprotokolle ignoriert wurden. Speziell an Baldwin gerichtet lautet der Vorwurf, dass er als langjähriger Profi im Filmgeschäft die Waffe noch einmal checken lassen oder selbst hätte überprüfen sollen.