Helene Fischer (37) feiert am Samstag ihr grosses TV-Comeback - und zwar, passender könnte es nicht sein, in Florian Silbereisens (40) Show «Das grosse Schlagercomeback.2022». Nun ist bekannt: Auch «Riverboat»-Moderatorin Kim Fisher (53) wird in der Sendung auftreten. Mit ihrem engen Freund Peter Plate (55) wird sie ihren neuen Song «Ich bin da» zum Besten geben.