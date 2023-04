Auch Mama Erna war dabei: Heidi Klum feuert Tokio Hotel auf Tour an

Nach der Probe kann wohl kaum noch etwas schiefgehen: Tokio Hotel haben am Wochenende in Berlin ein Warm-up-Konzert im Rahmen ihrer bevorstehenden «Beyond The World»-Tour zum Besten gegeben, die am 30. April in London startet und am 22. Mai in Polen endet. Bei ihrem Probe-Gig in Deutschlands Hauptstadt hatten die vier Musiker einen besonderen Fan im Gepäck: Heidi Klum (49), die die Band während ihres Auftritts mächtig angefeuert hat und fleissig fotografiert und mitgefilmt hat.