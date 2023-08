Auch Meryl Streep ist dabei: «Only Murders in the Building» ist zurück

Für die Verleihung 2023 geht die Serie mit elf Nominierungen ins Rennen. Martin Short winkt der TV-Oscar in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie», Nathan Lane (67) könnte als «Bester Gaststar in einer Comedyserie» nach 2022 noch einen Preis für seine Rolle als Teddy Dimas abräumen. Auch als «Beste Comedyserie» ist «Only Murders in the Building» nominiert. Bei solchen Aussichten dürfte wohl auch eine vierte Staffel nicht lange auf sich warten lassen.