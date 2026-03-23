Auch nach 95. Geburtstag: William Shatner greift weiterhin zur Zigarre

Am Sonntag (22. März 2026) feierte William Shatner seinen 95. Geburtstag – und lässt sich trotz seines hohen Alters nicht das Rauchen von Zigarren verbieten. Zu seinem Wiegenfest postete der «Star Trek»–Star auf Instagram eine Bildcollage. Auf einem Foto lächelt er in die Kamera, auf dem anderen hat er einen dicken Stumpen im Mund. «At 95, I'm still smokin», schrieb Shatner dazu. Im englischen ein kleines Wortspiel. Denn der Satz kann sowohl buchstäblich «ich rauche immer noch» meinen, bedeutet sprichwörtlich aber auch so viel wie «ich bin immer noch fit».