Auch Prinz Harrys Kinder besitzen keine Smartphones

«Ich finde 35»: Prinz Harry über richtiges Alter für Social Media

Weiter denkt Harry laut darüber nach, ob es mehr Sinn ergeben würde, seinen zwei Kindern stattdessen ein «altmodisches Telefon» zu überlassen, das nicht ins Internet kann. «Wenn man mit seinem Kind in Kontakt bleiben möchte, sollte man ihm vielleicht einfach ein altmodisches Telefon geben... Aber ich denke, unser Ziel muss es sein, dafür zu sorgen, dass sich die Situation, wenn unsere Kinder dieses Alter erreichen, von der heutigen Situation unterscheidet», so Harry wörtlich.