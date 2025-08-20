Auch Sohn Johan zieht aus: Heidi Klum postet Umzugs-Selfie

The New School wurde 1919 als New School for Social Research in New York City gegründet und umfasst heute acht Fakultäten im Stadtteil Greenwich Village in Manhattan. Seit 1970 gehört auch die Parsons School of Design dazu. Schon vor dem Ende seiner High–School–Zeit besichtigte Johan mehrere Colleges. «Heute haben wir uns für meinen zweiten Sohn Johan die Parsons [School of Design] angesehen», berichtete Heidi Klum damals. «Johan interessiert sich sehr für Kunst und Mode, deshalb haben wir uns Parsons angesehen.»