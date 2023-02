Der oder die Letzte in der Runde darf einen Geldbetrag von 50.000 Euro an einen guten Zweck spenden. In der ersten Staffel holte sich Torsten Sträter (56) den Sieg, in der zweiten Staffel Max Giermann. Gewinnerin der letzten Staffel war Anke Engelke (57). «LOL: Last One Laughing» ist eine Adaption der japanischen Original-Show «Hitoshi Matsumoto no suberanai hanashi», die bereits seit 2004 auf Sendung ist.