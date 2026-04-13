«Auf Dauer zu anstrengend»: Elyas M'Barek zieht zurück nach München

In den Big Apple war der Schauspieler auch wegen seiner Frau gezogen, die aus den USA stammt. Nun scheint sie wiederum ihm zuliebe den Schritt in die bayerische Landeshauptstadt zu wagen: «Meine Frau Jessica möchte hier auch zukünftig arbeiten und wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie», so M'Barek weiter.