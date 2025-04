Auf dem Empire State Building: Sängerin Kesha zieht blank

«Period» markiert unterdessen einen Wendepunkt in Keshas Karriere. Es ist ihr erstes Album, das sie auf ihrem eigenen Label Kesha Records veröffentlicht. Fans können sich aber nicht nur auf neue Musik der Künstlerin freuen, sondern auch darauf, Kesha live zu erleben. Am Donnerstag startete der Vorverkauf für ihre gemeinsame Tour mit den Scissor Sisters. Die Tournee durch die USA umfasst insgesamt 25 Konzerte und soll am 1. Juli im First Credit Union Amphitheatre in West Valley City, Utah beginnen.