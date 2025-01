«Auf dem richtigen Weg»: Anna Heiser gibt hoffnungsvolles Ehe-Update

Kommunikation im Fokus

«Es fühlt sich an, als würden wir langsam wieder zueinander finden – als wären wir auf dem Weg, im selben Team zu spielen, statt gegeneinander», schrieb sie in einem längeren Statement auf ihrer Instagramseite. Hinter ihnen läge keine einfache Zeit und sie habe oft das Gefühl gehabt, dass sich beide immer weiter voneinander entfernen. «Doch die Therapiesitzungen, so schwer sie auch sind, bringen uns dazu, genauer hinzusehen. Sie zeigen uns, wie wichtig es ist, einander wahrzunehmen, Rücksicht zu nehmen und den anderen wirklich zu verstehen.»