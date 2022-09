Auf dem Weg nach London: So geht es für König Charles III. weiter

Wie geht es am Samstag weiter?

Die offizielle Proklamation von Charles III. zum König wird am 10. September 2022 in London stattfinden. Das gab der Palast am Freitag bekannt. Der Beitrittsrat wird dazu im St. James' Palast tagen. Charles III. wurde zwar in dem Moment König, als Königin Elizabeth II. starb, mit der Sitzung des Beitrittsrates wird seine Regentschaft aber noch formell erklärt. Der Rat setzt sich aus über 700 Personen zusammen, darunter der gesamte Geheime Rat, hohe Beamte und der Oberbürgermeister von London - aber nur 200 werden anwesend sein.