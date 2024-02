Auf dem Weg zum Super Bowl: Straffer Zeitplan für Taylor Swift

Um ihren Freund Travis Kelce (34) beim Super–Bowl–Match der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers am heutigen Sonntag (11. Februar) in Las Vegas anzufeuern, nimmt Taylor Swift (34) einige Strapazen auf sich. Am vergangenen Samstagabend hatte die US–Sängerin noch einen finalen Auftritt in Tokio zu absolvieren, der bei all der Aufregung allerdings nicht ganz reibungslos verlief. Die Sängerin wäre auf der Bühne fast gestürzt.