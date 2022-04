Justin Bieber alarmierte den Notarzt und ein Sanitäter, der in der Nähe war, begann sie zu untersuchen. Das Hängen des Gesichts habe etwa 30 Sekunden gedauert, erzählt sie. Und sie habe Mühe gehabt, Worte zu formulieren, um die vom Sanitäter gestellten Fragen zu beantworten. Ihre Angst «machte alles nur noch schlimmer», so Hailey Bieber. «Als ich in der Notaufnahme ankam, war alles wieder in Ordnung - ich konnte sprechen und hatte keine Probleme mit meinem Gesicht oder meinem Arm.»