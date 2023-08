Auf den Spuren der Tour de France: Diese Etappenziele lohnen sich

Bilbao als perfekter Startpunkt?

Dass die Tour de France auch Etappen im Ausland absolviert, ist seit vielen Jahrzehnten üblich. In 2024 etwa wird das italienische Florenz der Startpunkt der legendären Rundfahrt sein. Dieses Jahr wurde die erste Etappe der Tour am 1. Juli in Spanien absolviert. Die 182 hügeligen Kilometer rund um Bilbao stellten ein hartes Stück Arbeit für die Fahrer dar.