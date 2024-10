Auf der Bühne: Justin Timberlake schwärmt von Ehefrau Jessica Biel

Justin Timberlake (43) hat seinen 12. Hochzeitstag auf besondere Weise verbracht. Er stand am 4. Oktober bei einem Konzert seiner «Forget Tomorrow»–Welttournee in Montreal auf der Bühne. Den Fans kündigte er den Auftritt als «ganz besonderen Abend» an, bevor er seine Ehefrau Jessica Biel (42) grüsste, die am Bühnenrand stand.