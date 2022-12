Auf der Sellaronda durch die Dolomiten

Ein Sagenkönig bringt die Alpen zum Glühen

Neben sportlichen Höhepunkten kommt auch die Südtiroler Romantik nicht zu kurz und bringt die Dolomiten im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten: Nahe des Skigebietes Val di Fassa/Carezza liegt der Rosengarten, Heimat des Sagenkönigs Laurin. Aus verschmähter Liebe verfluchte er seine Rosen, sie sollten weder am hellen Tag noch in dunkler Nacht zu sehen sein. So wurde der gesamte Garten zu Fels und Stein. Doch Laurin hatte die Dämmerung vergessen. So erwacht an manchen Abenden, wenn die Felsen in der Abendsonne rot leuchten (Enrosadira: Alpenglühen), die Erinnerung an den Zwergenkönig.