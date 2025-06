Auf diese Fussball-Highlights können sich die Fans noch freuen

Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026

Ebenfalls diese Woche geht es mit dem dritten Spieltag in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA weiter. Am 6. und 7. Juni sowie Anfang nächster Woche sind die Gruppen G, H, I, J und K im Einsatz. Fussballerische Leckerbissen finden sich aber nur vereinzelt, in den meisten Fällen sind es Spiele der Marke «David vs. Goliath» oder von zwei kleineren Verbänden. Spannend könnte es am Freitag ab 20:45 Uhr im Duell Norwegen gegen Italien werden.