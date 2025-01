Auf diese Sendungen kommen 2025 Neuerungen zu

«NDR Talk Show» mit Steven Gätjen

Bettina Tietjen (65) bekommt wieder einen festen Partner an ihre Seite. Ab dem 31. Januar wird TV–Moderator Steven Gätjen (52) gemeinsam mit ihr durch die traditionsreiche Sendung am Freitagabend (22 Uhr) führen. 2024 hatte sie unter dem Motto «Bettina and Friends» mit wechselnden Co–Moderatoren durch die Talk–Runde geführt, nachdem sich Dr. Johannes Wimmer (41) im November 2023 von dem Posten verabschiedet hatte. In dem Zuge war auch Gätjen im Juli schon neben ihr zu sehen. Die beiden bilden künftig das zweite feste Moderationsduo neben Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer–Burckhardt (68).