«Auf einem guten Weg»: So steht's um Stephen-King-Serie «Dark Tower»

Nach einem Aufruf der Writers Guild of America befinden sich die amerikanischen Drehbuchautoren gerade in Streik. Dennoch zeigt sich Mike Flanagan in Bezug auf «The Dark Tower» «sehr optimistisch, dass wir damit auf einem guten Weg sind». Er besitze die Rechte an dem Werk und arbeite mit «guten Partnern» zusammen. «Wir können nicht darüber reden, aber ich denke, es wird passieren», so der Filmemacher weiter. «Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es sieht gut aus. Also hoffe ich, dass es klappt.»