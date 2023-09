Auf ihr anhaltendes Eheglück hätte Sonja Zietlow nicht gewettet

Ihr Wunschkandidat für die neue Dschungelcamp–Staffel

Ganz im Gegensatz zu ihren Wünschen für die kommende Dschungelcamp–Staffel, die zu Beginn des kommenden Jahres ausgestrahlt wird. So hätte Zietlow etwa grosse Lust, TV–Koch Steffen Henssler (50) auf kulinarischer Sparflamme im australischen Dschungel zu sehen. Ebenso genau weiss sie, was sie nicht mehr sehen will: «Auf manchen Influencer oder Reality–Star könnte ich dagegen verzichten.»