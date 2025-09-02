Auf Instagram: Herzogin Meghan zeigt Archie und Lilibet

Archie und Lilibet sind die Stars hinter den Kulissen

Meghan hat dafür eine Reihe von Fotos gepostet, die verschiedene Momente während der Dreharbeiten zu ihrer Lifestyle–Serie zeigen. Auf einem Schnappschuss sehen Archie und Lilibet ihrer Mutter beim Dreh einer Folge über einen Monitor zu. Auf einem weiteren Bild spielt die kleine Lili auf einem Regiestuhl, gekleidet in einen rosa Pullover und eine blaue, gepunktete Hose. Ein weiteres Foto vom Set zeigt Archie, im roten Shirt, mit einer Filmklappe. Das Gesicht der Kinder ist nicht zu erkennen.