Auf Instagram: Sylvie Meis gratuliert sich selbst zum Geburtstag

Meis fügte hinzu, auch sie habe Höhen und Tiefen in ihrem Leben gehabt, «aber sie alle haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin.... Und ich liebe, was ich bin: eine erfolgreiche, starke Mutter, Unternehmerin, Botschafterin und Moderatorin». An ihre Fans und Follower gerichtet, erklärte sie: «Also, glaubt auch ihr an euch selbst, seid stolz auf eure Leistungen, arbeitet hart, gedeiht, gebt niemals auf und feiert euch selbst (wie ich es heute mit einer Menge Champagner und Kuchen tue), denn nur so könnt ihr erreichen, was ihr wollt, werden, was ihr sein wollt und vor allem lieben, wer ihr seid».