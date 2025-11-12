Auf Magazincover: König Charles präsentiert seine Gartenarbeit

Das Foto auf dem Magazin zeigt den König mit einem Spazierstock. Er trägt ein hellblaues Hemd sowie eine hellbraune Hose, zu der er einen dunkelbraunen Gürtel und dazu passende Schuhe kombiniert. In dem Post zu der neuen Ausgabe heisst es von «Country Life»: «In den letzten drei Jahren hat Seine Majestät der König eine bemerkenswerte Restaurierung der Gärten in Sandringham überwacht.» Historische Landschaften seien wiederbelebt, Gelände neu gestaltet und «neue Räume der Besinnung und natürlichen Schönheit» geschaffen worden, die die Besucher geniessen können. Jeder Winkel spiegele das lebenslange Engagement des Monarchen für Gartenbau, Kulturerbe und Nachhaltigkeit wider.