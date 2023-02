Auf nach Cortina d'Ampezzo: Mit den Skiern durch die Dolomiten

Wer sich nicht mit den vier am nächsten liegenden Gebieten Tofane, Faloria-Cristallo, 5 Torri - Lagazuoi oder San Vito-Aurunzo-Misurina und den zusammen über 70 Skipisten zufrieden geben möchte, kann von Cortina auch eine Dolomitendurchquerung auf Skiern in Erwägung ziehen. Was man dafür braucht? Einen Dolomiti Superskipass, der in 15 Skigebieten gültig ist, zwei bis drei Tage Zeit - und Ausdauer.