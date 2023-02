Auf nach Mallorca! Die Mandelblüte lockt im Februar

Hier gibt es die Mandelbäume zu sehen

Die Blütezeit hängt von den Witterungsbedingungen ab. Bei einem strengen Winter kann sich der Start auch nach hinten verschieben. Wer Mitte Februar aufbricht, sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Blüten in voller Pracht. Rund vier Millionen Mandelbäume, entweder in Gärten, Plantagen oder auch wildwachsend, sind auf der Insel zu Hause. In den flachen Ebenen im Südosten Mallorcas erblühen die Bäume in der Regel als erstes, in der Bergregion der Serra Tramuntana als letztes.