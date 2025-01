Auf Werbetour: Robbie Williams turtelt mit seiner Frau Ayda New York

Ayda Field bangt um ihre Eltern

Neben dem bisherigen Film–Flop leiden auch sie unter den Auswirkungen der Brände in Los Angeles. Die dortige Premiere von «Better Man» am 9. Januar musste wegen der Tragödie abgesagt werden. Robbie Williams hatte sich vergangene Woche in einem Video zu Wort gemeldet, in dem er in einer Art Hotelzimmer sass. Darin sagte er: «Hey Leute, ich sitze in 90210 in Los Angeles und wache auf, während die Häuser vieler meiner Freunde verschwinden. Ich sende den Feuerwehrleuten, die gerade einen unglaublichen Job machen, einfach jede Menge Liebe, Kraft und Stärke. Passt alle auf euch auf und alles Liebe.»