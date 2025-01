Aufatmen für Tom Hanks: Sein Haus bleibt vom Feuer verschont

Andere Stars hatten nicht so viel Glück wie Tom Hanks. Die Häuser von Miles Teller (37), Billy Crystal (76) und John Goodman (72) sind abgebrannt. Die Stars lebten ebenfalls in Pacific Palisades. Mit Paris Hilton (43) oder Jeff Bridges (75) sind Promis betroffen, die ihre Anwesen in Malibu verloren haben.