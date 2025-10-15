Aufpasser bei «Der Promihof»: Das ist Nino Sifkovits

Das möchte Sifkovits auch auf dem «Promihof» vermitteln: «Ich stehe dafür, dass Landwirtschaft wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt und der Beruf wieder mehr Wertschätzung erfährt. Ich finde es cool, dass ich einer der wenigen moderneren, jüngeren Landwirte bin, der jetzt wirklich in der Öffentlichkeit stattfindet.» Er glaube, dass gerade für die jüngere Generation noch viel Arbeit nötig ist, «um diesen Beruf wieder näherzubringen und dafür zu sorgen, dass ihn junge Menschen auch ausüben möchten, weil es einfach der wichtigste Beruf ist: Lebensmittel zu erzeugen», gab er im Sender–Interview an. Und was sagt er zu den Kandidatinnen und Kandidaten? «Ich glaube, dass die Teilnehmer am Anfang denken, dass es recht easy wird. Aber wenn es regnet, man früh aufstehen muss, die Tiere jeden Tag füttern muss oder auf die Zigarette oder das Duschen verzichten muss, wird es schon schwer.»