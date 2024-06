Aufregung im US-Wahlkampf: Wo war Melania Trump beim TV-Duell?

Die erste TV–Debatte zwischen Herausforderer Donald Trump (78) und Amtsinhaber Joe Biden (81) vor der US–Präsidentschaftswahl beherrscht in den Vereinigten Staaten die Schlagzeilen. Eine Frage tauchte dabei auf: Wo war Melania Trump (54)? Die Ehefrau des ehemaligen und vielleicht neuen Präsidenten Trump glänzte im Rahmen der Debatte in Atlanta mit Abwesenheit. Jill Biden (73) zeigte sich stattdessen im Vorfeld der Übertragung an der Seite ihres Gatten. Nach dem Ende des TV–Duells schritt die First Lady sogar zu ihrem Mann ans Pult. Donald Trump verliess das Studio alleine.