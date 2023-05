Auch die Trennung wollte David Jackson demnach genau planen. Sie hätten sich zwei Stunden lang im Auto in Tübingen unterhalten und besprochen, «was an die Produktion und an die Öffentlichkeit kommuniziert wird». Ganz am Schluss habe er ihr dann fast beiläufig erzählt, dass er wieder «Kontakt mit Lisa» habe. «Es wäre eine fairere Gesprächsgrundlage gewesen, wenn er mir das eher erzählt hätte», findet Angelina Utzeri. Ob er mit Lisa Mieschke zusammen sei, habe er zu dem Zeitpunkt nicht sagen können. «Ich wusste beim Wiedersehen also gar nicht, was mich erwartet und was passiert.»