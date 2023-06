Aufregung vor dem «GNTM»-Finale: «Ein Kindheitstraum»

Die 49-Jährige erklärte dem Sender zufolge zum Finale, sie wolle «Germany's next Topmodel» 2023 werden, «weil es Zeit wird, dass Frauen Ü40 in unserer Gesellschaft deutlich sichtbarer werden». Sie wolle Frauen inspirieren, «ganz unabhängig vom Alter, an ihre Kraft und Stärke zu glauben und all die Dinge zu tun, die sie sich selbst nicht zugetraut haben».