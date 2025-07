Auftakt der Fussball-EM fährt starke TV-Quoten ein

Die ersten beiden Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen am 4. Juli um 21 Uhr in St. Gallen und gegen Dänemark am 8. Juli um 18 Uhr in Basel laufen in der ARD. Das ZDF übernimmt unter anderem das abschliessende Vorrundenspiel der DFB–Frauen gegen Schweden am 12. Juli (Zürich, 21:00 Uhr) sowie mögliche K.o.–Spiele der deutschen Mannschaft, darunter auch das Finale am 27. Juli um 18:00 Uhr in Basel. Sämtliche Abendspiele begleitet das Format «sportstudio live».