Auftakt zur «Stefan Raab Show»: Muskeln so weit das Auge reicht

Nach einer Woche voller Kurzauftritte kehrte die einstige Entertainer–Legende Stefan Raab (58) am Mittwochabend mit der ersten abendfüllenden, regulären Ausgabe von «Die Stefan Raab Show» auf die Bildschirme von RTL zurück. Das Thema der Sendung – RTL versprach vorab «gesellschaftsrelevante Themen und Ereignisse» – lautete Bodybuilding. Etwas kurios, doch nach der Penis–Akrobatik und der «Nacktionalmannschaft» der vergangenen Woche scheint sich Raab derzeit auf den menschlichen Körper eingeschossen zu haben.