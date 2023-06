Auftritt bei «And Just Like That...»: Das hat Kim Cattrall gefordert

Für einen Kurzauftritt in der zweiten Staffel der HBO-Serie «And Just Like That...» wird Kim Cattrall (66) nun tatsächlich wieder in ihre «Sex and the City»-Rolle der Samantha Jones schlüpfen. Allerdings soll die Schauspielerin zwei konkrete Bedingungen für ihren Cameo geäussert haben, wie ein Insider «Page Six» verraten hat.