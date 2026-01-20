Auftritt in Davos: David Beckham ignoriert Fragen zu Sohn Brooklyn

Der 26–Jährige gab an, er wolle nicht mehr «kontrolliert» werden und zum ersten Mal in seinem Leben für sich selbst einstehen. Brooklyn, der seit 2022 mit der US–Schauspielerin Nicola Peltz (31) verheiratet ist und in Los Angeles lebt, fordert für sich und seine Ehefrau «Frieden, Privatsphäre und Glück».