Auftritt in London: Lächelt Prinzessin Kate die «Endgame»-Sorgen weg?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ignorierten die Royals Fragen rund um das neue Buch des Royal–Experten Omid Scobie (42), der als Vertrauter von Williams Bruder Prinz Harry (39) und dessen Ehefrau, Herzogin Meghan (42), gilt. In «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» geht es unter anderem um einen vermeintlichen Machtkampf zwischen König Charles III. (75) und seinem Sohn William sowie das vorgeblich unterkühlte Verhältnis von Kate und Meghan.