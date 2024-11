Auftritt in Uppsala: Sofia von Schweden zeigt ihren Babybauch

Prinzessin Sofia von Schweden (39) hat ihren Babybauch in einem schicken Outfit präsentiert. Bei einer Veranstaltung im Rahmen des Weltkindertages zeigte sich die Ehefrau von Prinz Carl Philip (45) in der schwedischen Stadt Uppsala bei einer Gesprächsrunde in einem dunklen Oberteil, das ihre fortschreitende Schwangerschaft dezent zur Geltung brachte. Die 39–Jährige wählte eine farblich auf das Top abgestimmte bequeme Hose und einen eleganten beigen Schal, den sie sich um die Schultern gelegt hatte.