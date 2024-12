Auftritt trotz Augenproblemen: Elton John singt mit Dua Lipa

Seine Bühnenkarriere hat Elton John (77) 2023 mit seiner Abschiedstournee eigentlich beendet – doch für andere Künstler macht er ab und zu eine Ausnahme. Für Dua Lipa (29) zum Beispiel. Bei dem am 8. Dezember in Grossbritannien ausgestrahlten TV–Special «An Evening with Dua Lipa» sangen sie gemeinsam «Cold Heart». Das Mash–up aus vier Songs von Elton John war 2021 ein grosser Hit für das Duo. Das Konzert in der legendären Londoner Royal Albert Hall wurde bereits im Oktober dieses Jahres aufgezeichnet.