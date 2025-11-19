Auftritt von Tom Hiddleston und Zawe Ashton: Ihr zweites Baby ist da

Anfang der Woche bestätigte sie nach einem Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation für Familien die Geburt von Baby Nummer zwei auf Instagram. Der Besuch bei der Charity–Organisation sei ein «Meilenstein» in ihrer «Erholung nach der Geburt» gewesen, schrieb sie zu Bildern ihres Ausflugs. Ihre Schwangerschaft gab die Schauspielerin im Juni in einem Interview mit der «Vogue» bekannt.