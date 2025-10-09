Augenvorsorge: So schützen wir unser wichtigstes Sinnesorgan

Viele Augenerkrankungen entwickeln sich schleichend und damit unbemerkt. Das Glaukom beispielsweise verursacht keine Schmerzen und die Sehverschlechterung wird oft nicht sofort wahrgenommen, weil sie sehr langsam fortschreitet. Erst wenn ein erheblicher Teil des Sehnervs bereits geschädigt ist, werden die Einschränkungen bemerkbar – doch dann ist es für eine vollständige Heilung meist zu spät.