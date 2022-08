Mit «I Will Love You Monday (365)» stürmte die dänische Sängerin Aura Dione (37) 2009 die europäischen Charts. Es folgten weitere erfolgreiche Singles, drei Alben und Auszeichnungen. Nach ihrem letzten Album im Jahr 2017 wurde es allerdings still um die Singer-Songwriterin. Doch jetzt meldet sich Dione mit einer Art Best-of-Album zurück. Auf «Life of a Rainbow», das am 26. August erscheint, sind überarbeitete Versionen alter Hits sowie neue Songs zu finden. Wie es sich angefühlt hat, Lieder wie «Song for Sophie» nochmal einzusingen und wie es um die Liebe sowie Familienplanung steht, hat die 37-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt.