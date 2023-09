Aurora Ramazzotti: Hochzeit erst nach dem zweiten Kind

Vergleich mit ihrer Mutter ist noch schmerzhaft

Früher sei ihr das Aussehen sehr wichtig gewesen. «Der Grund dafür war die Gesellschaft und auch die Tatsache, dass ich schon in jungen Jahren wegen meiner Mutter und meinem Vater den Medien ausgesetzt war.» Vor allem der ständige Vergleich mit ihrer Mutter sei «immer noch schmerzhaft». Aber sie habe hart an sich gearbeitet und versuche, das nicht so nah an sich herankommen zu lassen. «Heute ist mir das äussere Erscheinungsbild nicht mehr so wichtig und ich habe mich als Person und als Frau in meinem Leben gefestigt. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, möchte ich mich einfach nur gut und gesund fühlen.»