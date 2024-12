Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo haben sich verlobt

«Ich habe an dem Ort Ja gesagt, an dem wir uns verliebt haben», erklärt Aurora dazu in der beigefügten Bildunterschrift. Und sie verspricht ihrem Freund Goffredo: «Ich liebe dich für immer.» Jener hatte zuvor in einem anderen Beitrag ebenfalls davon gesprochen, wie wichtig die Metropole auch für ihn ist. «London hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, und nach fünf Jahren hierher zurückzukehren, dieses Mal mit Cesare, fühlt sich an wie ein Traum... eine Mischung aus Nostalgie und neu entdeckter Schönheit. Es ist ein seltsames und doch zutiefst magisches Gefühl.»